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TSK, 2022 Dünya Kupası için Katar'da

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine katkı sağlamak için Katar’a gitti.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 00:41
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TSK, 2022 Dünya Kupası için Katar'da

TSK, 2022 Dünya Kupası için Katar'da
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından TSK'nın Katar misyonu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı.

Doha Büyükelçilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. M. Mustafa Göksu bugün, “2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı”na katkı sağlamak için Katar’a gelen TSK unsurlarını havaalanında karşıladı. Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor" denildi.

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