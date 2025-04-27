Keçiören’in çok çalışkan ve çok başarılı Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın düzenlediği, 23 Nisan Haftası’nda 23 Yeni Açılış törenine katılan Özel dedi ki;

“Cumhurbaşkanı adayımıza darbe yapmaya kalktılar. Silivri zindanına koydular…

Geldiğimiz noktada evet, o darbeye kalkışan cunta hala daha başımızdadır. Ancak darbeciler amaçlarına ulaşamamış, milleti sindirememiş, halkı bir kenara itememiş, karşısında bulmuş ve halkın mücadelesi bir kez daha demokrasiden yana olmuştur…”

Mersin’de dün “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi yapmaya hazırlanan CHP’ye sabahın köründe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile 2. Dalga operasyonu geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Değerli okurlarım,

2018 cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası demokratik parlamenter rejim çökertildi.

Türkiye’de totaliter ve otoriter ucube tek adam rejimi kuruldu.

Yargı siyasallaştı, bağımsız yargı yok edildi.

Anayasa yok sayıldı, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmaz hale getirildi.

Yurttaşlarımızın anayasal haklar gasp edildi, onlarca öğrenci tutuklandı.

Siyasi parti liderleri ve Belediye Başkanları tutuklandı.

Gazeteciler saldırıya uğradı.

Siyasi cinayetler işlendi.

Milli egemenlik askıya alında, saray egemenliği kuruldu.

12 Eylül TSK askeri darbesi sonucu;

Kenan Evren Anayasal meşruiyeti olmayan halk oyu ile seçilmiş cumhurbaşkanı oldu.

14- 28 Mayıs 2023 YSK darbesi sonucu;

Recep Tayyip Erdoğan Anayasal meşruiyeti olmayan halk oyu ile seçilmiş cumhurbaşkanı oldu.

TSK da darbe yaptı, YSK da darbe yaptı.

TSK ya da YSK ne fark etti?

Askeri vesayetin yerini siyasi yargı vesayeti aldı.

2018- 2023 döneminde;

Onlarca anayasa hukuku uzmanı akademisyenin,

Eski Adalet Bakanları; Oltan Sungurlu, Şakir Şeker, Seyfi Oktay, Hasan Denizkurdu, Hikmet Sami Türk ve Sadullah Ergin’in

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’in,

YSK eski Başkanı Tufan Algan’ın,

Anayasa Hukuku konusunda otorite olan dönemin CHP milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun

Eski bakan, eski ve mevcut siyasetçilerin şu görüşlerini yazdım:

“Erdoğan 2 kez yaptı, anayasaya göre 2023’te kesinlikle cumhurbaşkanı adayı olamaz…”

Özgür Özel’e diyorum ki;

Kaboğlu hariç, CHP’liler ne yazdığım görüşleri ne de anayasayı hiç umursamadı.

6’lı masanın liderleri ile birlikte, “Erdoğan’ın yeneceğiz” rüzgarına kapıldınız.

Bugün yaptığınız gibi yüzbinlerce yurttaşın katılımlı ile, “3. Kez aday olmazsın. Erdoğan anayasayı çiğneyemezsin” mitingleri yapmadınız.

YSK’nın önüne on binlerce kişiyi toplayıp, “Erdoğan’ın başvurusunu kabul edemezsiniz” diye tepki koymadınız.

Hatta tek bir dilekçe ile YSK’ya tepki bile göstermediniz.

Anayasanın çiğnenmesine göz yumdunuz.

Bugün; “Darbeci, Cuntacı” dediğiniz siyasi yapı oluştuysa CHP olarak siz de suçlusunuz.

Pişman mısınız?

Siz kurdunuz siz yıkın bakalım…