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TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:34
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TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu

TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), deprem bölgelerinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8. Komando Tugayı'nın Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlar için seyyar tuvalet kurulumuna devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, TSK'nin deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumunu tamamladığı belirtilerek, "Beraberiz Türkiye" ifadesine yer verildi.(AA)

DEPREM BÖLGESİNDEN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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