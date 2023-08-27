TSK dünya orduları arasında birinci çıktı! Ne de olsa Mustafa Kemal'in subayları

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, İsveç'te düzenlenen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nı kazanarak, Dünya Şampiyonu oldu.

KAYNAK: DHA
TSK dünya orduları arasında birinci çıktı! Ne de olsa Mustafa Kemal'in subayları

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristle mücadeledeki başarılarıyla Türk askerinin gücünü ortaya koyan Mehmetçiklerimiz, spor müsabakalarında da milletimizi gururlandıracak başarılara imza atıyor.

tsk-spor-gucu-67nci-dunya-askeri-pentatlon-sampiyonasinda-dunya-sampiyonu-oldu-9146-dhaphoto1.jpg

TSK Spor Gücü Takımımız, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı bir günde, 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nı kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. İsveç'te ülkemiz adına yarışan TSK Spor Gücü'nün Pentatlon Takımı; Engelli Koşu Bayrak Müsabakasında pek çok ülkenin sporcu askerlerini geride bırakmayı başardı.

Mehmetçiklerimiz; elemelerde Ekvador'u, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çek Cumhuriyeti'ni ve finalde de Cezayir'i geçerek Dünya Şampiyonu oldu. 16 ülke arasında dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran kahraman ve başarılı personellerimiz; İkmal Teğmen Ali Akaydın'ı, Mly.Asb.Kd.Üçvş. H. İbrahim Akdeniz'i, Harbiyeli Miraç Birkan'ı, Harbiyeli Mustafa Oğuz'u ve Harbiyeli Tolgahan Su'yu kutluyor, hem askerlik vazifelerinde hem de spor faaliyetlerinde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

tsk-spor-gucu-67nci-dunya-askeri-pentatlon-sampiyonasinda-dunya-sampiyonu-oldu-9146-dhaphoto2.jpg

tsk-spor-gucu-67nci-dunya-askeri-pentatlon-sampiyonasinda-dunya-sampiyonu-oldu-8907-dhaphoto3.jpg

tsk-spor-gucu-67nci-dunya-askeri-pentatlon-sampiyonasinda-dunya-sampiyonu-oldu-8907-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Ajdar Ekrem İmamoğluna rakip oluyor. İstanbul'da kartlar yeniden dağıtılıyor Güncel
Ajdar Ekrem İmamoğluna rakip oluyor. İstanbul'da kartlar yeniden dağıtılıyor
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Spor
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ‘vergisiz telefon’ vaadinde herkesin gözden kaçırdığı detayı açıkladı Güncel
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ‘vergisiz telefon’ vaadinde herkesin gözden kaçırdığı detayı açıkladı
Ermenek'te tur otobüsü kaza yaptı Güncel
Ermenek'te tur otobüsü kaza yaptı
Keçiörengücü 3 puanı son dakikada aldı Spor
Keçiörengücü 3 puanı son dakikada aldı
Halı saha maçı kanlı bitti. Kurşun yağdırdı Güncel
Halı saha maçı kanlı bitti. Kurşun yağdırdı