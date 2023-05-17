TSK içindeki FETÖ üyelerine baskın

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK’daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubayın da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

TSK içindeki FETÖ üyelerine baskın

İHA'nın haberine göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, daha önce yakalanan örgüt itirafçılarından yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TSK içindeki yeni FETÖ üyelerini tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüte bağlı olarak eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan söz konusu şüphelilerin, FETÖ mensuplarınca başvurulan örgütün gizli haberleşme yöntemi olan “Ankesör/Büfe“ telefonlarından ardışık aranmak suretiyle örgüt mensubu şahıslarla iletişim kurdukları, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapılmak suretiyle örgüt mensuplarını kamu görevlerine sızdırdıkları saptandı.

Yapılan çalışmaların ardından aralarında TSK’da aktif olarak görülen 3 astsubay, 2 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman erbaş, 1 ihraç üsteğmen 1 ihraç teğmen 1 emekli olmuş astsubay 1 istifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve 1 avukat olmak üzere toplam 19 FETÖ/PDY mensubu için savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul TEM Şubeye bağlı ekipler bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda aranan 19 FETÖ üyesinin 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, zanlıların üçünün yurtdışına firar ettiği, bir FEÖ üyesinin ise adresini değiştirdiği gerekçesi ile bulunamadığı kaydedildi.

feto.jpg

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı