TSK personeline yasak geldi. TBMM’de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle birlikte "TikTok" kullanan TSK personeline yasak geldi.

Alınan karara göre; Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığı'nca yetki verilen durumlar hariç olmak üzere, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması veya açıklanması durumunda, bu suçu işleyen personele "hizmet yerini terk etmeme cezası" verilecek.

Öte yandan emekli personelin medyaya açıklama yapmasını yasaklayan madde tekliften çıkarıldı.

ÜS BÖLGESİNDEN TİKTOK YAYINI AÇMIŞTI

Tiktok yasağı askerlerin üs bölgelerinden , harekat bölgelerinden canlı yayın açması ile gündeme gelmişti.

Bir Jandarma Özel Harekat personeli, görev yaptığı üs bölgesinde canlı yayın açarak anlık 1200 kişiyi izleyiciyle buluşturmuştu.

Personelin takipçi sayısının ise 140 bin olduğu öğrenilmiş ve askeri personelin sosyal medya kullanımıyla ilgili tartışmalara neden oldu.