TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve kabul edildi. Bu kararla TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresi bir yıl daha uzatıldı.
TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve kabul edildi. Bu kararla TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresi bir yıl daha uzatıldı.
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