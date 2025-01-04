TSK'dan ihraç edilen teğmenleri işe almıştı! Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı ile ilgili yaşanan tartışmanın ardından dört Atatürkçü ve üç tarikat mensubu olduğu iddia edilen askerler, meslekten ihraç edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırılan teğmenlerden üçü, yaklaşık altı ay önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koordinatör olarak göreve başladı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu teğmenlerin böyle Türkiye'nin ortak değeri üzerinden bir tartışmayla görevlerinden edilmelerini bizim seyretmemiz beklenemez. Bir yönetici olarak ihtiyacımız da vardı. Dolayısıyla değerlendirmek istedik hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş şunları söyledi: