TSK'dan Kuzey Irak'ta nokta operasyon! terörist Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyine düzenlediği nokta operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'ta nokta operasyon! terörist Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), dava destekli sınır ötesi operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

EN SON HABER'in haberine göre; Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin “Devrim Garzan” kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise “Sidar Amed” kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Onat’ın terör örgütü PKK’nın sözde “Avaşin eyalet yönetimi” üyesi olduğu bildirildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu “ Serzan Mava” kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

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