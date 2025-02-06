TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl uzadı

Kaynak: ANKA
TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl uzadı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Aden Körfezi’ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Aden Körfezi’ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gereği, kapsamı ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen iznin süresinin bir yıl uzatılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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