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TSK'ya iftira atınca gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan iftiracı avukat bakın soluğu nerede aldı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia eden avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatılmış ve Turan gözaltına alındıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının istemiyle adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 23:06
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TSK'ya iftira atınca gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan iftiracı avukat bakın soluğu nerede aldı

TSK'ya iftira atınca gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan iftiracı avukat bakın soluğu nerede aldı
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Serbest kalan Aryen Turan, tahliye olur olmaz PKK’ya yakın yayın organlarından Mezapotamya Ajansına koştu ve açıklamalarda bulundu.

Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmiş, bu sözlere salondaki bazı avukatlar tepki göstermişti. Yaşananlardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan hakkında inceleme başlatmış ve 11 gün sonra gözaltına alınmıştı. Turan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HABER SİTELERİNDEKİ ÇAĞRILARA UYGUN KONUŞMA YAPMIŞ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde, şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığının anlaşıldığına yer verildi. Mahkeme, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

SERBEST KALIR KALMAZ PKK'YA YAKIN YAYIN ORGANINA KOŞTU

Sabah'ın haberine göre; Aryen Turan, serbest kalır kalmaz PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı'na yayınına katılarak röportaj verdi.

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