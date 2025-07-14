TSM’de ayrımcılık iddiası! “657’li personele temizlik dayatması”

AKSARAY / METİN KURT

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara, Toplum Sağlığı Merkezi’nde (TSM) yaşanan uygulamaları sert ifadelerle eleştirerek önemli iddialarda bulundu. Kara, Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin idari görevlerde çalıştırıldığını ve temizlik görevi yaptırılmadığını belirtirken, Toplum Sağlığı Merkezi’nde ise bunun tam tersi bir uygulamanın sürdürüldüğünü vurguladı.

“ADALET HER KURUMDA SAĞLANMALI”

Kara yaptığı açıklamada, temizlik görevinin kurumlara işçi statüsünde alınan temizlik personeli tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, “657’ye tabi Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelimiz gönüllü olmadıkça temizlik görevi yapmamaktadır. Bu uygulama İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm kuruluşlarda böyledir. Ancak Toplum Sağlığı Merkezi’nde işler farklı ilerliyor. TSM Sorumlu Başkanı, personelini istediği gibi çalıştırıyor. Kimi personeli idari görevde, kimini temizlik işinde kullanıyor. Bu keyfi uygulama, çalışanlar arasında ciddi rahatsızlık ve huzursuzluk yaratmaktadır” dedi.

“AYRIMCILIK VE MOBBİNG YAPILIYOR”

TSM Başkanı tarafından uygulanan bu yöntemin, özellikle 657 kadrosunda çalışan personele yönelik ayrımcılık anlamına geldiğini ifade eden Kara, “Bahse konu TSM Başkanı, özel kadrodan işe girmiş olabilir ama kamu personeli arasında ayrım yapmaya hakkı yok. 657’li personele temizlik yaptırmak hangi mevzuata dayanıyor? Tüm iyi niyetimizle yöneticilerimize bu konunun bir haksızlık olduğunu anlatmaya çalıştık ancak bir sonuç alamadık. Eğer bu uygulamanın arkasında özel kadrodan gelmiş olması nedeniyle personel arasında farklı muamele yapmak varsa, bu artık açıkça mobbing demektir. Üyemizin hakkını korumak için yasal süreci başlatmak dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır” açıklamasında bulundu.

“KEYFİ YÖNETİM TARZINA SON VERİLMELİ”

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şubesi olarak bu durumu kabul etmediklerini ve konunun takipçisi olduklarını belirten Taner Kara, yetkililere seslenerek şunları söyledi: “Eğer bir uygulama olacaksa, bu her kurumda eşit ve adil şekilde uygulanmalıdır. Bir kurumda farklı, diğerinde farklı uygulama olamaz. Keyfi yönetim anlayışıyla devletin personeli arasında ayrım yapılmasını kabul etmiyoruz. Kurum içinde kurallar ve mevzuat esas alınmalı, yöneticilerin inisiyatifine bırakılan uygulamalarla çalışanların hakkı gasp edilmemelidir.”

YASAL SÜREÇ BAŞLIYOR

Taner Kara, sendika olarak üyelerinin haklarını savunmak için tüm hukuki yollara başvuracaklarını vurguladı. “Bu keyfi uygulamaya son verilmediği takdirde yasal süreç başlayacak. Personelimiz sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLAR ADALET BEKLİYOR

Aksaray’da görev yapan kamu personeli, tüm kurumlarda eşit uygulama yapılmasını bekliyor. İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve ilgili makamlara çağrı yapan çalışanlar, ayrımcılığın son bulmasını, adaletin sağlanmasını istiyor.