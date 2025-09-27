Tsubasa! Süper Lig'de uzun süre unutulmayacak gol

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta Paul Onuachu uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 35'inci dakikasında Wagner Pina'nın sağ kanattan yaptığı ortada Onuachu kaleye sırtı dönük şekilde vole vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

SÜPER LİG'DE BİR İLK

Bu golle Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren Onuachu ilk yarının son dakikalarında da penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Opta verilerine göre Onuachu, Süper Lig'de ilk kez deplasmanda oynadığı bir maçta 2 gol attı.

ONUACHU ESTETİK GOLLERİNE YENİSİNİ EKLEDİ

Onuachu'nun attığı ilk gol, Trabzonspor'daki ilk döneminde Konyaspor'a karşı yaptığı akrep vuruşuyla Puskas'a aday gösterildiği golü hatırlattı.

Trabzonspor, Onuachu'nun Fatih Karagümrük'e karşı attığı golü de "Paul Onuachu'dan Puskas'a aday gol" şeklinde sosyal medyada paylaştı.