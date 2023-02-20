Tsunami uyarısında bulunan AFAD bakın çadırları nereye kurmuş. Reuters muhabiri Ümit Bektaş ortaya çıkardı

AFAD, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından tsunami uyarısında bulundu.

AFAD açıklamasında "(Hatay'daki depremler) Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

"YORUM YAPMIYORUM"

Aynı AFAD 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından ise depremzedeler için ise kurduğu çadırların konumu ise “Uyarıyı yapan AFAD’la çadırları kuran AFAD aynı kurum mu?” sorusunun sorulmasını neden oldu.

AFAD’ın uyarısını ve yine AFAD’ın Hatay Samandağ’da kurduğu çadırlarının görselini sosyal medya hesabından paylaşan Reuters Muhabiri Ümit Bektaş paylaşımına şu notu düştü:

“Samandag’da cektigim kamp gorseliyle AA tweetini yanyana koyuyor ve yorum yapmiyorum :(“