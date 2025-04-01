Tsunoda'nın Suzuka sınavı: Red Bull’un yeni umudu

Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Yuki Tsunoda’ya net bir talimat verdi: Max Verstappen’e mümkün olduğunca yaklaş. 24 yaşındaki Japon pilot, iki yarış sonunda Red Bull’un üçüncü sırada yer aldığı takımlar şampiyonasında takıma katkı sağlamak için mücadele edecek.

Geçtiğimiz hafta Liam Lawson’ın yerine açıklanan Tsunoda, Red Bull’daki ilk yarışına kendi evi olan Suzuka’da çıkacak. Takımın şampiyonluk hedeflerine yardımcı olması beklenen genç pilot, kendisine verilen görevi şöyle özetledi:

Sonunda Red Bull’un odak noktası Max’in şampiyonluğu. Performans olarak bana verilen görev de ona olabildiğince yaklaşmak.

RED BULL'UN İKİNCİ KOLTUĞUNDA BELİRSİZLİK

Liam Lawson, Avustralya ve Çin Grand Prix’lerinde yaşadığı hayal kırıklığının ardından Racing Bulls’a geri gönderildi. Avustralya’da sıralama turlarını 18. sırada tamamlayan Lawson, yarıştan kaza yaparak ayrıldı. Çin'de ise sprint yarışında ve ana yarışta son sırada yer aldı.

Bu değişim, üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen tarafından da tartışmalı bulundu. Hollandalı pilot, eski F1 sürücüsü Giedo van der Garde’nin “panik hamlesi” olarak nitelendirdiği bir Instagram gönderisini beğenerek fikrini dolaylı olarak ifade etti.

TSUNODA VE VERSTAPPEN: NASIL BİR İKİLİ OLACAK?

Tsunoda, Red Bull’un ikinci takımında 2021 yılından beri yarışıyor olmasına rağmen, Verstappen ile henüz detaylı bir görüşme yapmadığını söyledi. Genç pilot, Hollandalı yıldızla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Max’in pist içinde ve dışında farklı biri olduğunu düşünüyorum. Ancak ilişkimiz hakkında çok fazla endişelenmiyorum. Kendi yapmam gerekeni biliyorum ve onun nasıl sürdüğünü, nasıl düşündüğünü de az çok tahmin edebiliyorum.

Tsunoda, yarış stratejisinde Verstappen’e yardımcı olabileceğini ancak Horner’ın kendisine net bir güvence verdiğini de belirtti:

Eğer bazı yarışlarda onun önünde olursam, bana pozisyon değiştirme emri vermeyeceğini söyledi.

HEDEF: İLK 10’A GİRMEK

Yuki Tsunoda, kendi ülkesinde yarışacak olmanın heyecanını yaşarken, Suzuka’daki yarışa temkinli yaklaşıyor. Araca henüz tam olarak alışamadığını belirten Japon pilot, yarıştan beklentisini şu sözlerle özetledi:

Elbette puan almak ya da podyuma çıkmak isterim. Ancak gerçekçi düşünmek gerekirse, yeni bir araca hemen adapte olmak kolay değil. Şu anda hedefim ilk 10’a girerek puan almak.

Tsunoda’nın Suzuka’daki performansı, Red Bull’daki geleceği açısından kritik önem taşıyor. Japon pilot, hem takımının şampiyonluk hedeflerine katkı sağlamak hem de kendini kanıtlamak için pazar günü zorlu bir mücadele verecek.