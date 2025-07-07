TSX Endeksi rekor sonrası geriledi

Kanada borsası S&P/TSX Composite, Pazartesi günü yüzde 0,2 düşüşle 27.000 puanın altına geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya uygulanan karşılıklı tarifeleri 1 Ağustos’a kadar erteleme kararı, ihracatçılara kısa süreli rahatlama sağladı. Ancak, bazı ürünlerde yüzde 70’e varan gümrük vergisi tehdidi sürüyor. Ottawa hükümeti, alüminyum üreticilerine doğrudan destek sağlamayı değerlendiriyor. Bu adım, devam eden ticaret anlaşmazlıklarının mali yükünü ortaya koyuyor.

Endekste düşüşü, başta Agnico Eagle, Wheaton Precious Metals, Barrick Gold ve Franco-Nevada gibi büyük madencilik şirketlerinin yüzde 1,6 ile 2,9 arasında değer kaybetmesi tetikledi. ABD’nin bazı ticaret anlaşmalarında ilerleme sinyali vermesiyle altın fiyatları da geriledi. Enerji ve teknoloji hisseleri de endeksi aşağı çekerken, finans sektörü kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu.