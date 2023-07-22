TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği mücadele edecek. Karşılaşmanın oynanacağı tarih belli oldu.

KAYNAK: AA
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın 10 Eylül'de oynanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, TSYD Ankara Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan TSYD Ankara Kupası'nın 56'ıncısında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile TFF 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

TSYD Ankara Kupası, bu yıl Eryaman Stadı'nda devam eden ve sezonun ilk haftasına yetiştirilmesi için çalışılan zemin çalışması nedeniyle, milli maçlar için lige verilecek arada oynanacak.

TSYD Kupası'nı geçen yıl, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazanmıştı. (AA)

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