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TSYD Başkanı milli maç sonrası isyan etti: Elaleme rezil olmuşuz, TRT spikeri sanki...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, mücadelenin ardından hem sergilenen futbola hem de maçı sunan TRT spikerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 01:20
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TSYD Başkanı milli maç sonrası isyan etti: Elaleme rezil olmuşuz, TRT spikeri sanki...

TSYD Başkanı milli maç sonrası isyan etti: Elaleme rezil olmuşuz, TRT spikeri sanki...
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. hafta maçında Türkiye, Lüksemburg'u konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Millilerin gollerini 16. dakikada Cengiz Ünder, 39. dakikada Maxime Chanot (K.K) ve 87. dakikada İsmail Yüksek kaydetti.

Lüksemburg'un golleri ise 8. dakikada Marvin Martins, 37. dakikada Danel Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'den geldi.

Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu.

Gruptaki son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

“DAHA NE SÖYLEYEYİM Kİ?”

Öte yandan Millilerin Lüksemburg karşısında aldığı sonuç ve ortaya koyduğu oyun ne seyircileri ne de futbol otoritelerini memnun etmedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir de hem sergilenen futbola hem de maçı sunan TRT spikerine tepki gösterdi.

Tongsir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Maç 3-3 bitmiş, Lüksemburg ilk kez bir rakibine 3 gol atmış, elaleme rezil olmuşuz, TRT spikeri sanki zafer kazanmışız gibi ( B ligine yükseldik. Milliler bunu kutluyor) diye saçmalıyor...Daha ne söyleyeyim ki?” ifadelerini kullandı.

Tongsir’in paylaşımına yanıt veren Mustafa Balkuv isimli bir sosyal meyda kullanıcısı ise, “Aslında C grubunda millet olarak mutluyduk. Güneş bize bu imkanı vermişti. B grubunda stres ve hayal kırıklıklarına hoş geldiniz.” dedi.

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