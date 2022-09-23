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Elaleme rezil olmuşuz, TRT spikeri saçmalıyor

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye-Lüksemburg maçından sonra çarpıcı bir paylaşımda bulundu

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 00:46
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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir de şaşırdı: Daha ne söyliyeyim ki?

Elaleme rezil olmuşuz, TRT spikeri saçmalıyor
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A Milli Takımımız, Lüksemburg'tan tarihinde ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

Avrupa C Ligi'ndeki takımımız bu sonuçla B Ligi'ne çıktı ama Lüksemburg gibi Avrupa'nın en zayıf takımlarından biri karşısında beraberliği zor kurtardı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir de maçtan sonra çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Tongsir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maç 3-3 bitmiş. Lüksemburg ilk kez bir rakibine 3 gol atmış, elaleme rezil olmuşuz. TRT spikeri sanki zafer kazanmışız gibi (B Ligi'ne yükseldik. Milliler bunu kutluyor) diye saçmalıyor. Daha ne söyliyeyim ki?"

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