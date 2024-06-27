TSYD fotoğraf yarışmasının kazananlarını açıkladı

TSYD kazananları açıkladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından üye foto muhabirleri arasında birincisi görsel yarışmasında kazananlar belli oldu.

TSYD’nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kazanan Hüseyin Yavuz oldu. Yarışmanın ikincisi Mürsel Çetin üçüncüsü ise Şaban Kılıççı oldu.

Kazananların ödülleri 3 Temmuz Çarşamba akşamı TSYD Levent Havuz başındaki Coşkun Sabah konseri öncesinde verilecek.

HÜSEYİN YAVUZ – MİLLİYET GAZETESİ – İSTANBUL

MÜRSEL ÇETİN – HABERKENT – KONYA

ŞABAN KILIÇCI – GENCGAZETE.NET – BURSA