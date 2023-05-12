TSYD Konya’yı ziyaret eden Ünal Karaman'dan flaş Konyaspor açıklaması

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar, Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette konuşan TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dönmez, Karaman’a vekillik yolunda başarılar diledi.

Spor adamı olan vekil aday Ünal Karaman, seçilmesi halinde TBMM’de gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.

Kendisinin proje adamı olduğunu söyleyen Ünal Karaman, Türk sporu ve Konya sporunun geleceğinin projelerden geçtiğini kaydetti.

Önceliklerinin ‘Sporda Adalet’ konusu olduğuna vurgu yapan Ünal Karaman, Konyaspor’la ilgili kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi. Ünal Karaman, “O konuşmamdan sadece bir bölümünün kesilmesi, bu birilerinin bana siyaseten saygısızlık yapacağı anlamına gelmesin, siyaseten güzel yapılanlarını daha da artırmak, eksik olanları da tamamlamak adına siyasete atıldım. Lütfen insanlardan, Yüce Türk milletinin bir mensubuna yakışır tavır bekliyorum. Olmamış bir şeyle orayı kesip koymak, Türk insanına yakıştıramadığım gibi kendi hemşehrilerime de yakıştıramam. Eğer eleştiriler bundan dolayı geliyorsa, ses kayıtlarıma bakarlar konuşmamın tamamını dinlerler. ‘Söz konusu Konyaspor ise gerisi teferruattır ‘ sözümü niye kullanmıyorlar. Konuşmamdan sadece bu kısmı alıp, onlar için düzgün bir siyasetmiş gibi geliyor ancak hoş olmuyor, yakışmıyor” diye konuştu.

Ünal Karaman, “Allah nasip ederse Meclise girersek, sadece futbol değil amatör sporlar özelliklede olimpik branşların federasyonlarının da temsilcisi olacağım” ifadelerini kullandı.