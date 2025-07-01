TSYD Kupası'nda Başkent derbisinin tarihi belli oldu

Kaynak: İHA
TSYD Kupası'nda Başkent derbisinin tarihi belli oldu

58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası’nda Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü 2 Ağustos’ta karşılaşacak.

TSYD Ankara Şubesi Kupası, 2 Ağustos Cumartesi günü başkentin köklü kulüpleri Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak. Ankara’nın gelenekselleşen ve ilki 1967'de oynanan turnuva, Türkiye’nin en fazla yapılan özel futbol turnuvası olarak dikkati çekiyor. Bu yıl 58. kez düzenlenecek kupada iki takım; bir kez daha Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

ANKARAGÜCÜ KAZANDI

57. TSYD Ankara Şubesi Kupası’nın galibi MKE Ankaragücü olmuştu. Gençlerbirliği ile 2 Ağustos 2024’te karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 4-0’lık üstünlükle kazanmıştı.

Son Haberler
Fed Başkanı Jerome Powell açıkladı! Faizler ne zaman indirilecek?
Fed Başkanı Jerome Powell açıkladı! Faizler ne zaman indirilecek?
Trump Gazze için tarih verdi
Trump Gazze için tarih verdi
Caner Erkin formayı giydi, mesajı verdi
Caner Erkin formayı giydi, mesajı verdi
En düşük emekli maaşı için net rakam ortaya çıktı! Uzman isim canlı yayında açıkladı
En düşük emekli maaşı için net rakam ortaya çıktı! Uzman isim canlı yayında açıkladı
Başakşehir, Luca Ekrem Stancic'i kadrosuna kattı
Başakşehir yeni eldivenini buldu