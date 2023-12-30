TSYD ölü taklidi yapmadı! TFF'ye Süper Kupa rezaletinin hesabını sordu

TFF'nin dev organizasyonu ısrarla Suudi Arabistan'da düzenlemek istemesi sonucunda yaşananlar dünya basınına da manşet oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Riyad'daki skandal üzerine bir açıklama yaptı.

"TSYD'den Futbol Federasyonuna çağrı" başlığı altındaki açıklamada TFF'ye tüm Türkiye'nin merak ettiği sorular soruldu.

İŞTE TSYD'NİN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMASI

Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak Suudi Arabistan'da yaşananlar camiamızı son derece üzmüştür.

Her Türk vatandaşı için bayrağı, milli marşı ve Atatürk kırmızı çizgisidir.

Hiç bir güç bunu engelleyemez.

Biz TSYD olarak olayı bir adım daha öteye götürerek Futbol Federasyonundan, Suudi Arabistan ile imzaladığı Süper Kupa sözleşmesini satırı satırına kamuoyuna açıklamasını talep ediyoruz.

1- Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin 100'ncü yıl kutlamaları ile ilgili özel bir madde yazdırdınız mı?

2- Maç öncesi İstiklal marşının çalınması için Suudi Arabistan yetkililerinden önceden izin istediniz mi? Bu madde sözleşmede yazılı mı?

3- Takımlar sahaya pankartla çıkabilir diye bir şart koydurdunuz mu?

4- Gene takımlar ısınmak için sahaya çıkarken, forma dışında bir tişort giyebilirler diye belirttiniz mi?

5- Yoksa her müsabaka öncesi yapılan bu prosedür unutuldu da, Suudi Arabistan yetkilileriyle son dakika ayaküstü pazarlık mı yaptınız?

6- Maç iptal edilirse taraflar şu kadar tazminat öder diye bir madde var mı? Varsa bundan kulüpler mi sorumlu, yoksa Futbol Federasyonu mu?

7- Final maçı için kaç paraya anlaşıldı? Süper Kupa oynansaydı Kulüpler ne kadar, Futbol Federasyonu kaç para alacaktı?

Türkiye Futbol Federasyonundan en kısa zamanda belgeleriyle birlikte yukarıdaki soruları da yanıtlayan bir basın toplantısı düzenlemesini bekliyoruz.