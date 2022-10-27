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TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

PKK'nın "TSK kimyasal silah kullandı" yalanını destekleyen açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:10
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TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
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AA

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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Millet
27.10.2022 16:15
Haydi bakalım kaç gündür rol yapan Meral hanım ve avanesi ne tepki verecek .nerde anlı şanlı ülkücü Koray, Müsavat,Yavuz bey ablamız sessiz mi kalacak CHP ve hdpkk korosunamı katılacak  
 
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