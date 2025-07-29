TTB'den Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında çarpıcı rapor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilim Kurulu, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde tutulmasına yönelik eleştirilerin hedefinde yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında kapsamlı bir tıbbi değerlendirme raporu yayımladı.

Kurul, Çalık’ın geçirdiği ağır hastalıklar, mevcut sağlık durumu ve cezaevi koşullarının yol açtığı riskler nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini bildirdi.

TTB Bilim Kurulu raporu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve TTB Merkez Konseyi 2’nci Başkanı Dr. Pınar Saip tarafından kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya Merkez Konsey Başkanı Dr. Alpay Azap, Dr. Ali Osman Karababa, Dr. Nilüfer Ustael, Dr. Ümit Biçer, Dr. Taner Gören, Dr. Nadir Arıcan ile çevrimiçi olarak Prof. Dr. Serap Erdoğan Taycan, Dr. Güzide Elitez, Dr. Ali Karakoç ve Dr. Ali Kanatlı katıldı.

"CEZAEVİ KOŞULLARI SAĞLIĞINI TEHDİR EDİYOR"

Bilim Kurulu değerlendirmesinde Mehmet Murat Çalık’ın geçmişte Akut Myeloid Lösemi (AML) ve Mukoepidermoid Kanser (MEK) tedavisi gördüğüne, son üç buçuk ayda yaklaşık 20 kilo verdiğine ve mevcut durumda nüks riski, mide kanaması, kalp krizi ve yeni kanser gelişimi dahil ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Kurul, "Cezaevi koşulları Çalık’ın yaşam hakkı ve sağlık hakkı açısından ciddi risk taşımaktadır. Cezaevinde kalması uygun değildir" tespitinde bulundu.

"ADLİ TIP KURUMU ÖNERİLERİ YERİNE GETİRMEDİ"

Bilim Kurulu, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun Mehmet Murat Çalık için üniversite hastanesinde yatışla birlikte ileri tetkik ve tedavi gerektiğine ilişkin önerisinin yerine getirilmediğini, bunun yerine tekrar cezaevine gönderildiğini belirtti. Bu sürecin hasta açısından hem fiziksel hem de psikolojik yıpranmayı artırdığı vurgulandı.

"STRES AĞIRLIĞIN SEYRİNİ AĞIRLAŞTIRABİLİR"

Açıklamada, cezaevi koşullarının yarattığı stresin mevcut kanserin nüksetme ihtimalini artırdığı, yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği belirtildi. Ayrıca yapılan psikiyatrik değerlendirmelerde uyum bozukluğu, depresyon ve kaygı belirtileri tespit edildiği ifade edildi.

"TUTUKLULUK ÖLÇÜSÜZ VE HAK İHLALİ NİTELİĞİNDE"

TTB Bilim Kurulu, Mehmet Murat Çalık’ın mevcut sağlık koşulları altında cezaevinde tutulmasının ölçüsüz ve orantısız olduğunu, Anayasa’nın 17. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. ve 3. maddelerinin ihlali anlamına gelebileceğini belirtti. Kurul, “Tutukluluk, ceza muhakemesi açısından gerekli bir tedbir olmaktan çıkmıştır” değerlendirmesini yaptı.

"TUTUKSUZ YARGILAMA HAKKI TANINMALI ÇAĞRISI"

Sonuç olarak, TTB Bilim Kurulu Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluk halinin derhal sonlandırılarak sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin sağlanması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “Tutuklu yargılamanın istisna olması gerektiği, Anayasa ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde tutuksuz yargılama yolunun açılması şarttır” denildi.

Özgür Çelik, Murat Çalık için seslendi: Zulmetmeyi bırakın

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a mama takviyesine başlandı