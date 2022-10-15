Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan ‘Sayıştay raporu’ ve ‘ziyaret’ açıklaması: Denetim değil sadece ‘nezaket’ ziyaretidir

Dün akşam saatlerinde Bartın Amasra’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen patlamada en az 25 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi de yaralandı.

Patlamanın ardından Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı'nın 9 gün önce maden ocağında ‘inceleme’ yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan Sayıştay’ın, üç yıl önce söz konusu maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU’NDAN AÇIKLAMA!

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan söz konusu gelişmelere ilişkin bir açıklama yapıldı.

TTK’nın sosyal medya hesabından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

2019 yılında yayımlanan Sayıştaş raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içerisinde yer alan metan gazı, "Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi" şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan; Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır.

Ayrıca yine bir başka haberde;

Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı'na atanan Sayın İbrahim Özkarcı, atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Sayın Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.

TTK Amasra Müessesesin'de üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.”

ZİYARET “İNCELEME” OLARAK DUYURULMUŞTU

Öte yandan Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı'nın 9 gün önceki 'ziyareti' TTK’nın resmi internet sitesinde ‘inceleme’ olarak duyurulmuştu.