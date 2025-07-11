Tuba Büyüküstün’den peş peşe set pozu!

Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Gönülçelen, Asi ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon çekimlerine devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.Yeni sezonu iple çeken hayranlarını da heyecanlandıran ünlü isim Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dizinin çekimlerinin başladığını duyurdu. Güzel oyuncu, sette Nuran Evren Şit ve Erdem Tepegöz ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu paylaşımına şu notu düştü: “Var bir ihtimal. İhtimaller gerçeklere dönüştü, gerçekler ihtimallere. Dudağın kenarından sızan küçük bir tebessümün gözlerden fışkıran hüzünle karıştığı anlarda buldum kendimi."