Tuba Büyüküstün’den peş peşe set pozu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuba Büyüküstün’den peş peşe set pozu!

Yayınlanan iki sezonu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zeytin Ağacı dizisinin 3. sezon çekimleri için set temposu başlayan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından setten kareleri yayınladı. Oyuncunun paylaşımına yazdığı not takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Gönülçelen, Asi ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

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Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon çekimlerine devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.Yeni sezonu iple çeken hayranlarını da heyecanlandıran ünlü isim Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dizinin çekimlerinin başladığını duyurdu. Güzel oyuncu, sette Nuran Evren Şit ve Erdem Tepegöz ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oyuncu paylaşımına şu notu düştü: “Var bir ihtimal. İhtimaller gerçeklere dönüştü, gerçekler ihtimallere. Dudağın kenarından sızan küçük bir tebessümün gözlerden fışkıran hüzünle karıştığı anlarda buldum kendimi."

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