Tuba adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Tuba isminin anlamını araştırıyor. Peki, Tuba ne demek? Tuba isminin anlamı nedir?
TUBA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Tuba ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- İyilik, hoşluk, güzellik.
- Cennette bulunduğuna inanılan, kökü yukarıda, dalları aşağıda büyük bir ağaç.
TUBA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Tuba ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Tuba adını koymak caizdir.