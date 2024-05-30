Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’dan kötü haber. Yıllardır Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ile boğuşan güzel oyuncu dün gece atak geçirdi. Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu tedavisinin ardından taburcu edildi.

2008 yılında FMF teşhisi konulan 42 yaşındaki oyuncu daha öncede hastalığa bağlı geçirdiği ataklar yüzünden hastaneye kaldırılmıştı.

Sosyal medyasından yaşadıklarını paylaşan oyuncu “Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım. Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedi” diyerek yaşadıklarını anlattı.

FMF Hastalığı (Ailevi Akdeniz Ateşi) Nedir?

Ailevi Akdeniz Ateşi özellikle Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde sıklıkla görülmektedir. FMF hastalığı, ataklar halinde tekrarlayan, 3-4 gün sürebilen, ateşin de eşlik ettiği karın zarında iltihaplanma nedeniyle karın ağrısı, göğüs kafesinde ağrı ve batma hissi ve eklem ağrısı, şişliği ile kendini gösteriyor.