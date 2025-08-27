Tuba Ünsal saatlerce ayakta alkışlandı: "Çatır çatır konuşan kadınlar için"

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, İstanbul Boğazı’ndaki Sudatur gemisinde gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. Ödül gecesinde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülen Tuba Ünsal, teşekkür konuşmasında gündemi sarsan taciz ve mobbing iddialarını gündeme taşıdı.

"ÇATIR ÇATIR KONUŞAN KADINLARA"

Ünsal, kuliste yaşanan taciz ve mobbing olaylarına dikkat çekerek, “Artık konuşulmaya başlandı… Biz artık dönem konuşma dönemi, korkmadan cesur olan herkesi gönülden kutluyorum” ifadeleriyle alkış topladı. Öte yandan ödülünü “çatır çatır konuşma cesareti gösteren kadın oyuncu arkadaşlarım için, sektördeki bütün konuşan kadınlar için” aldığını belirtti. Ayrıca susturulan kadınların tehlikeliliğine vurgu yaparak, “susturulduğumuzda müthiş tehlikeliyiz. Ama konuşmaya başladığımızda bu bir devrim oluyor. Bizler şu anda bir devrimin öncüleriyiz” dedi.

ÖDÜL ALAN DİĞER İSİMLER

Gecede başka kategorilerde de ödüller takdim edildi. “Yılın en iyi magazin gazetesi” ödülü Kelebek gazetesine verilirken, ödülü Kelebek ekibi adına Cansu Topçu teslim aldı. Ayrıca müzik dünyasında dikkat çeken Rıza Tamer, ‘En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı’ ödülünü sahnede şarkılarıyla taçlandırdı. Buna göre Prof. Dr. Şener Üşümezsoy “Yılın En Güvenilir Bilim Adamı” seçildi; Üşümezsoy, “Toplumun popüler yanıyla bilimsel yanını birleştirdiği için bu gece çok anlamlı” dedi.

Sosyal sorumluluk projesi klibiyle Oktay Ertuğrul’a ödül verilirken, Umut Akyürek “Yılın Annesi” unvanını aldı. Yılmaz Morgül “Türk Müziğinin İkon Sanatçısı” seçilirken, Coşkun Sabah “Müzik Onur Ödülü”nü kazandı. Asena’ya “Dans Onur Ödülü” takdim edilirken, Ferman Toprak “En İyi Arabesk Müzik Erkek Sanatçı” ödülüyle onurlandırıldı. Ebru Polat, “Gölge Etme” adlı şarkısıyla “En İyi Single Şarkı” ödülünü; Nadide Sultan ise “Yüreğimde Yara Var” yorumuyla “En İyi Cover Şarkı” ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Kafalar grubu “En İyi Müzik Grubu” kategorisinde üst üste gelen ödüle layık görüldü.