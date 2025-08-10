‘Tuba’ya ikinci kez uydu takip cihazı takıldı

Kaynak: İHA
‘Tuba’ya ikinci kez uydu takip cihazı takıldı

2009 yılında kurulan Türkiye'nin tek Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, denizlerde yaralanan Caretta Caretta ve diğer kaplumbağaların tedavisini yaparak tekrar doğal yaşam alanları olan denizlere bırakıyor.

Caretta Caretta deniz kaplumbağaların Türkiye'deki en önemli üreme noktalarından birisi olan Ortaca İztuzu sahilinde yeni doğan yavrular doğal yaşam alanları olan deniz ile buluşturulurken, 2019 yılında uydu takip cihazı takılarak uydudan takip edilen ve "Tuba" ismi verilen Caretta Caretta deniz kaplumbağası 28 Ağustos 2019 tarihinde uydu takip cihazı takılarak denize bırakılarak uydudan tüm hareketleri takibe alınmıştı.

5.jpg

Uzun süre takibi yapılan Tuba'dan 2024 yılında sinyal kesilince tekrar denize ulaştığı noktaya dönmesi beklendi. İztuzu sahiline tekrar dönen Tuba isimli deniz kaplumbağasına tekrar uydu takip cihazı takılarak tüm hareketleri izlenecek.

4.jpg

İztuzu sahilinde düzenlenen tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarının denize bırakılması ve yuvalarından çıkan yavru kaplumbağaların deniz ile buluşturulması programına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da katıldı.

3-001.jpg

Ortaca İztuzu Plajı'nda tedavi süreçleri tamamlanan 7 Caretta Caretta deniz kaplumbağası ve 20 yavru düzenlenen tören ile denize bırakıldı.

2-001.jpg

Tedavileri tamamlanan ve denize bırakılan Caretta Careta deniz kaplumbağaları arasında ikinci kez uydu takip cihazı takılan "Tuba" önceki yolculuğunda Yunanistan, Malta, Tunus, İtalya, Arnavutluk ve Karadağ kıyılarını gezmişti.

