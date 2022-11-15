﻿TÜBİTAK 34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesine 34 personel alacak.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 34 personel alacak.
Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesine 34 personel alacak.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 34 personel alacak.
Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.
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