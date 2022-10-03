TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada “TÜBİTAK başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere (proje personeli) çalışan istihdam edilecektir.” Denildi.

Son Başvuru Tarihi: 24.10.2022

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK

İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.