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TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:42
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TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK personel alacak
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada “TÜBİTAK başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere (proje personeli) çalışan istihdam edilecektir.” Denildi.

Son Başvuru Tarihi: 24.10.2022

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK

İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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