TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada “TÜBİTAK başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere (proje personeli) çalışan istihdam edilecektir.” Denildi.
Son Başvuru Tarihi: 24.10.2022
Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK
İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
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