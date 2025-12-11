Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' şüphesiyle yürütülen soruşturmada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Gülter'in Ulu ile birlikte yurt dışına kaçacağına yönelik şüphelerin artması üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı harekete geçti. Gülter ile Sultan gözaltına alındı. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, iğneyle kuyu kazdık dedi.

KAMERA VE SES KAYITLARI ÇÖZÜLDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, TÜBİTAK, olay gününe ait kamera görüntülerinin ses kaydını temizledi. Böylece şarkıcı Güllü'nün vefatının bir 'cinayet' olduğu ortaya çıktı.

Sunulan raporda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine "Seni atacağım şimdi" diyerek seslendiği, daha sonra Güllü'yü pencereden aşağı ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıktı.

SES ÖZEL TEKNİKLERLE NETLEŞTİRİLDİ

TÜBİTAK tarafından yapılan incelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ BAY BAY'

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde ise Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" dediği duyuldu.

YURTDIŞINA KAÇIŞ PLANI TEYİT EDİLDİ

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.