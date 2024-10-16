Tuchel anlaşmayı imzaladı, İngilizler ayağa kalktı. 'Karanlık bir gün' dediler

İngiltere Milli Takımı’nda Gareth Southgate’den boşalan teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel getirildi. Tuchel, İngiltere’nin milli takımını yönetecek ilk Alman teknik adam olarak tarihe geçti. Tuchel, görevine 2025 yılı başında başlayacak.

Resmi imzaların atılması sonrası ilk açıklamasını yapan Tuchel, yeni görevinden ötürü çok gururlu olduğunu dile getirerek “Bu ülkede uzun zamandır oyuna karşı kişisel bir hissediyorum. İngiltere'yi temsil etme şansına sahip olmak çok büyük bir ayrıcalık ve bu özel oyuncu grubuyla çalışma fırsatı çok heyecan verici” dedi.

İngiltere gibi özellikle milli takım konusunda oldukça muhafazakar bir futbol ülkesinin ezeli rakibi Almanya’dan bir teknik direktör seçmesi dikkat çekti. Tuchel, Fabio Capello’nun ardından İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıracak ilk yabancı teknik direktör oldu.

İNGİLİZLER AYAĞA KALKTI

İngiltere Futbol Federasyonu’nun sürpriz bir şekilde yaptığı Tuchel tercihi ortalığı ayağa kaldırdı. İngiliz basını ve sosyal medyada Tuchel tercihine sert tepkiler geldi.

Alman teknik adamın getirilmesine en sert tepkiyi veren basın kuruluşlarından biri Daily Mail gazetesi oldu. Daily Mail, Tuchel ile anlaşmanın sağlanması ile ilgili yayınladığı yorumda “İngiltere için kara bir gün” başlığını attı. Yazıda Tuchel kararının panikle alındığına vurgu yapılarak daha önce milli takımı çalıştıran Fabio Capello ve Sven Goran Erikson’un başarısızlıklarına vurgu yapıldı. Tuchel için “Kiralık silah” benzetmesi yapılan yazıda, Tuchel’in tek amacının para kazanmak olduğu belirtildi. Yazının sonunda ise “Bu, İngiliz futbolu için karanlık bir gün. Biz dünya oyununun alay konusuyuz” ifadeleri yer aldı.

“BİR YABANCI İNGİLİZLERİ SAVAŞTA NASIL TEŞVİK EDEBİLİR?”

Daily Mail yazarı Jeff Powell ise İngiltere Milli Takımı’nın başına İngiliz hoca gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Powell, Tuchel’in geçmişteki başarısızlıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bir yabancı, İngilizleri futbolun savaş alanında yapmaya veya ölmeye nasıl teşvik edebilir? Bir İsveçli, bir İtalyan veya bir Alman, Kral V. Henry'nin adamlarına yalvardığı gibi askerleri harekete geçirebilir miydi: 'Hadi, hadi sevgili dostlar, gediklere doğru ya da duvarı İngiliz ölülerimizle kapatın.' Bazen her şey başarısız olduğunda, sadece tutku günü kurtarabilir.”

“İNGİLTERE’Yİ YÖNETMEK İÇİN HARİKA BİR HOCA OLMANIZA GEREK YOK”

Tuchel tercihine tepki gösteren isimlerden biri de eski teknik direktör Harry Redknapp oldu. Eski İngiliz teknik adam, İngiliz milli takımını yönetecek hocanın çok harika bir teknik direktör olmasının gerekli olmadığını söyledi. Redknapp, “İngiltere teknik direktörü olmak için, sadece biraz sağduyulu olmanız ve doğru pozisyonda en iyi oyuncuları seçmeniz, bir atmosfer yaratmanız ve onlara İngiltere için oynadıkları için harika hissettirmeniz ve İngiltere için bir kupa kazanabileceklerini hissettirmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan sosyal medyada da Tuchel tercihine çok sayıda olumsuz tepki yer aldı. Bu durum Tuchel’in alacağı ilk mağlubiyette yerden yere vurulacağının işareti olarak görülüyor.