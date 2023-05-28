Tuchel'den flaş itiraf: Beni onlar getirdiler

Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel, Oliver Kahn ve Hasan Salihhamidzic'in ayrılığı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tuchel'den flaş itiraf: Beni onlar getirdiler

Bayern Münih’i Bundesliga’da şampiyonluğa taşıyan Alman teknik direktör Thomas Tuchel, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

GELECEK SEZON İÇİN UMUTLU
Tuchel, kulübün CEO’su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic’in görevden alınmasına rağmen gelecek sezon da Bayern Münih’i çalıştırmaya devam edeceğine inandığını söyledi. İki isme ilişkin kararı değerlendiren Tuchel, bu kararı erken saatlerde aldığını söyledi.

"KAHN İLE HASAN BENİ ARADILAR"
Hasan beni sekiz hafta önce Oliver Kahn ile birlikte aradı ve Bayern’de çalışmaya ikna etti. Bayern’in başına geçmemden sorumlu olanlar onlardı. Bana gerekli şansı verdiler ve bu durum elbette beni de ilgilendiriyor. Şimdi kutlamalar kadar önümüzdeki bu meseleye de odaklanmamız gerekiyor Durum neler getirir göreceğiz ama Bayern’in başında kalacağımı varsayıyorum.

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