Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tudor'dan ilginç Kenan Yıldız yanıtı: "Dişlerini fırçalarken Del Piero'yu düşünmüyor"

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız ile Del Piero'nun karşılaştırılmasına yönelik dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Serie A'da Inter'i yenerek 'İtalya Derbisi'nde moral bulan Juventus, Şampiyonlar Ligi'de yarın Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Igor Tudor, Inter karşısında 1 gol, 1 asistlik performansıyla maçın adamı seçilen Kenan Yıldız hakkında yöneltilen Del Piero sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

"O SADECE FUTBOL OYNUYOR, SİZ BENZETMELER YAPIYORSUNUZ"

"Kenan Yıldız'ın Del Piero ile karşılaştırılmasına ne diyorsunuz?" şeklinde gelen soru üzerine konuşan Tudor, “Karşılaştırmaları siz yapıyorsunuz, o dişlerini fırçalarken Del Piero’yu düşünmüyor. O sadece futbol oynuyor, siz de bu benzetmeleri yapıyorsunuz. Çocuğun kendi hayatını ve gelişimini yaşayabilmesi için her gün bunlardan söz etmemek lazım. Genç oyuncu şu an iyi gidiyor. " dedi.

