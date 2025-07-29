TÜED Rize Şube Başkanı Derman: Emekliler ekmek alamayacak duruma geldi

RİZE / İLYAS GÜR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı sert sözlerle eleştirdi. Emeklilerin her geçen gün alım gücünün düştüğünü ifade eden Derman, “Öyle emeklilerimiz var ki, akşam evine ekmek götürecek parası bile yok” dedi.

Derman, 7 ayda verilen maaş artışlarının yetersizliğine dikkat çekerek, “Emekli 15,57 zam aldı, sonra bir 1.667 lira daha eklendi. Şimdi 16.880 lira maaş alıyor. Ama Rize’de 15 bin liradan aşağı ev kirası bulmak neredeyse imkânsız. Bulursan da bodrum katı olur” dedi.

“TÜİK’E KİMSE GÜVENMİYOR”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon ve kira artış oranlarına da tepki gösteren Derman, “TÜİK kira artışını yüzde 40 küsur açıklıyor ama emekliye verilen artış bunun çok altında. TÜİK’e kimse inanmıyor. Eğer o oranlar doğruysa emekliye en az 11 puan daha zam yapılmalıydı” şeklinde konuştu.

“BİR KURBANLIK İÇİN 5 EMEKLİ BİRLEŞİYOR”

Emekli ikramiyesinin 2018’den bu yana yerinde saydığını hatırlatan Derman, “2018’de 1000 liralık ikramiyeyle bir küçükbaş hayvan alıp kurban kesiyorduk. Şimdi beş emekli birleşiyor, ancak bir küçükbaş hayvan kesebiliyor” diyerek alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.

“SİYASETİM EKMEK SİYASETİ”

Hiçbir siyasi partinin savunucusu olmadığını vurgulayan Derman, "Benim siyasetim emeklinin ekmeğidir. Masadaki ekmek büyüyor mu, küçülüyor mu, ona bakarım. Şu an küçülüyor. Ekmek 15 lira. İki ekmek 30 lira. Bu hesapla bu insanlar nasıl geçinsin?” ifadelerini kullandı.

“ESKİDEN ASGARİ ÜCRETİN 3,5 KATI MAAŞ ALIRDIM”

Geçmişte emekli maaşının asgari ücretin 3,5 katı olduğunu belirten Derman, “Şimdi ise zamlarla birlikte anca asgari ücretin biraz üzerine çıktık. Bu da emeklinin nasıl geriye düştüğünün göstergesidir” dedi.

TÜED Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade ederek, yetkililere acil çözüm çağrısı yaptı.