TÜED Rize Şube Başkanı Derman: Emekliler gizli gizli ağlıyor, maaşlar asgari ücrete eşitlenmeli

RİZE / İLYAS GÜR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu. Emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini isteyen Derman, “Ailesine bakamayan, gizli gizli oturup ağlayanlar var” dedi.

Derman, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, memur emeklilerine tanınan haklardan mahrum bırakıldığını belirterek, “Vefat eden memur emeklilerinin eşlerine bir maaş tutarında cenaze yardımı verilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine adeta sadaka gibi yardım yapılıyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Emeklilerin sağlık giderlerinden tamamen muaf tutulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Köylerde yaşayan emeklilere de destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Derman, “Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen emeklilerimizin desteklenmesini talep ediyoruz. Ayrıca intibak yasasının mutlaka çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çalışan memurlara verilen seyyanen zamların emeklilere de yansıtılmasını isteyen Derman, “Memurlara 8 bin lira seyyanen zam verildi. Bu para 2,5 yılda 22-23 bin liraya çıktı. Eğer o dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 bin lira verilseydi bugün 12-13 bin lira olması gerekirdi. Emekliye zam yapılmayacaksa, topluca imha etsinler. İstedikleri bu mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ekonomik sıkıntıların emeklilerin aile yaşamını doğrudan etkilediğini belirten Derman, “Bir ev kirası emeklinin maaşına neredeyse eşit. Emekli maaşıyla hem kira ödeyip hem çocuk okutmak hem de ailesini geçindirmek imkânsız. Emeklilerimiz çocuklarına, torunlarına destek olamıyor. Biz hükümetimizden, maaşlarımızın en kötü ihtimalle asgari ücrete eşitlenmesini ve çalışana verilen seyyanen farkların en azından yarısının bize verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.