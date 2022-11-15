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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:45
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Tüerkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
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Erdoğmuş, toplantının başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, gündem dışı konuşmasında, Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'nde Bursa'ya verilen öneme değinerek, geçmişten günümüze şehre yapılan yatırımları anlattı.

"Avrupa Kenti" unvanını alan ilk şehrin Bursa olduğunu anımsatan Vahapoğlu, "Bursa yenilik, teknoloji, inovasyon, kültür demektir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ise 7 Kasım 1982 tarihinde oylanan 1982 Anayasası'nın 40. yılına ilişkin konuşmasında, Anayasa'da 1987'den 2017'ye kadar 20 kez değişiklik yapıldığını söyledi.

Bu değişikliklerin birbiriyle çeliştiğine dikkati çeken Kaboğlu, Anayasa'ya saygı sorunu olduğunu, Anayasa Mahkemesi gündemindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu'na bir an önce karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Saldırının sorumlularına gereken cezaların verileceğini vurgulayan Açıkgöz, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi eğitenleri ve destekçilerini bildiklerini, hesabını soracaklarını belirtti.

"Aziz milletimiz birlikte acılarını bertaraf etmiş ve birlikte dik durmayı, yılmamayı başarmıştır" ifadesini kullanan Açıkgöz, saldırıyla turizmin de baltalanmaya çalışıldığını ama bunun başarılamadığını dile getirdi.

(AA)

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