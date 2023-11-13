TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 / 00:01

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ESAS NO : 2021/90 Esas

KARAR NO : 2022/27

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında karar verilmiş olup, davalı Mansur ve Hürü kızı, 09/10/1977 d.lu, Zeynep AKGÜNEŞ'e tebligat yapılamaması sebebiyle, dosya kapsamında verilen gerekçeli kararın hüküm özetinin tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayarcık Köyü 117 ada 136 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 158.104,92 TL olarak TESPİTİNE, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Yargıtay Bozma İlamı öncesinde dosya kapsamına acele kamulaştırma dosyasına depo edilen bedel düşüldükten sonra fark bedel olarak depo edilen 29.688,95 TL'lik kısmına 11/03/2015 tarihinden ilk karar tarihi olan 17/05/2016 tarihine kadar, Yargıtay Bozma İlamı sonrasında dosya kapsamına fark bedel olarak depo edilen 31.620,99 TL'lik kısmına ise 11/03/2015 tarihinden son karar tarihi olan 16/02/2022 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,

3-Dava konusu Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Kayarcık Köyü 117 ada 136 parsel sayılı taşınmazın tesciline bozma ilamı öncesinde kesin olarak karar verildiğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

4-Tufanbeyli Ziraat Bankası Şubesi'nde davalılar adına vadeli hesapta depo edilen bozma sonrasında oluşan 31.620,99 TLfark bedelinin 7139 Sayılı Kanunla Değişik Kamulaştırma Kanunun 10/8 fıkrası gereğince karar kesinleşinceye kadar 3'er aylık vadeli hesaba yatırılmasına, karar kesinleştikten sonra hak sabihi davalılara ödenmesi için Ziraat Bankası Tufanbeyli Şubesine müzekkere yazılmasına,

5-Karardan bir suretin Tufanbeyli Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

6-Alınması gereken 80,70 TL karar ve ilam harcından 25,20 TL peşin harcın mahsubu ilebakiye55,50TL'nin davacı kurumdan alınarak hazineye irat kaydına,

7-Yargılama giderlerinin 2942 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereğince davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

8-Bir kısım davalının kendisini vekille temsil ettirmesinden dolayı AAÜT'ye göre hesaplanan 5.100,00 TL vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalı tarafa verilmesine,

9-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin Esas No: 2019/4950 Karar No: 2019/21082 sayılı kararı da göz önüne alınarak davacı kurum lehine vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

Dair; davacı vekili Av. Serkan TEK'in yüzüne karşı, davalıların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde başvurulabilecek Temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usûlen anlatıldı. 16/02/2022

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.