TÜFE, Tayland'ta enflasyon beklentilerin altında kaldı

Tayland’da Mayıs 2025’te tüketici fiyatları, yıllık bazda yüzde 0,57 azalarak ikinci deflasyon ayını yaşadı. Nisan ayındaki yüzde 0,22’lik düşüşün ardından gelen bu veri, piyasa beklentisi olan yüzde 0,83’lük gerilemenin altında kaldı. Tayland Merkez Bankası ve Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre, fiyatlardaki gerileme konut ve mobilya, sağlık ve kişisel bakım, ulaşım, giyim ve ayakkabı ile diğer gıda dışı ürünlerde etkili oldu.

Konut ve mobilya fiyatları yüzde 0,30 azalırken, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında düşüş yüzde 1,05 olarak gerçekleşti. Ulaşım maliyetleri yüzde 3,38 oranında gerileyerek Mayıs 2025’in en keskin düşüşünü gösterdi. Giyim ve ayakkabıda yüzde 0,91’lik azalma yaşanırken, diğer gıda dışı ürünlerde fiyatlar yüzde 1,51 düştü. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyon ise yüzde 0,89 ile 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 0,26 arttı. Bu yükseliş, önceki ayki yüzde 0,21’lik düşüşün ardından toparlanma olarak değerlendiriliyor. Ayrıca yıllık çekirdek enflasyon yüzde 1,09’a çıkarak Nisan’daki yüzde 0,98’den yükseldi. Piyasa uzmanlarının yüzde 0,95 olarak beklediği çekirdek enflasyon, Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyeyi gösterdi.

Ekonomistler, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki fiyat düşüşlerinin deflasyonun temel sürükleyicileri olduğunu belirtirken, gıda fiyatlarındaki yavaşlama da tüketici harcamalarını olumlu etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Ancak çekirdek enflasyonun yükselmesi, fiyatlar üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Tayland ekonomisi, küresel ekonomik belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle hassas bir dengede bulunuyor. Bu gelişmeler, merkez bankasının para politikalarını şekillendirmede önemli rol oynayacak. Tüketici fiyatlarındaki gelişmeler, ülkedeki ekonomik toparlanma süreci için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor.