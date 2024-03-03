Tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gece yarısı Parmakören Mahallesi’nde gerçekleşen olayda daha evvel aralarında husumet olduğu öğrenilen iki karşıt grup, mahallede yapılan asker eğlencesi sonrası karşı karşıya geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa A.'yı (40) keserle yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hakan Zengin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri Gökhan A. ile babası Ramazan A.’yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.​​​​​​​

Soruşturma devam ediyor.

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