Tüfekle etrafa ateş açan şahıs 3 saatte ikna edildi

Kaynak: İHA
Tüfekle etrafa ateş açan şahıs 3 saatte ikna edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle etrafa ateş açan şahıs, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ikna edildi.

İkna edilen şahıs, polislerden özür dileyerek helallik istedi.
Aktarılan bilgilere göre ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan bir dairede, tüfekle pencereden etrafa ateş açan N.D. polisi alarma geçirdi.

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İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda yaklaşık 3 saat sonra ikna edilen N.D., işlemler için emniyete götürüldü. İkna edilen N.D., polislerden özür diledi. Polis evde inceleme yaparken olayda yaralanan olmadı.şlatıldı.

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