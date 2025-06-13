Tüfekle okul basıp öğretmen arkadaşını öldürmüştü! Burası Teksas değil Konya: Katilin iki kelimelik cevabı hayrete düşürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Konya’da okulda rehber öğretmen Muhammed Öz’ü sakladığı tüfekle öldürdüğü iddia edilen B.O’nun polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ‘Pişman değilim’ dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli B.O. (27) arkadaşı olan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33) ve amcası D.O.'nun da öğretmen olarak çalıştığı okula geldi. B.O., paltosuna sakladığı tüfek ile 1. katta bulunan Öz'ün odasına girdi.

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İkili arasında kısa süren tartışmanın ardından B.O. yanında getirdiği tüfek ile Muhammed Öz'e 10 el ateş açtı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen katil zanlısı B.O. okula gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Muhammed Öz'ün cansız bedeni ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Katil zanlısı B.O. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin pişman mısın sorusuna "pişman değilim" cevabı verdi. Katil zanlısı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ARALARINDAKİ GEÇİMSİZLİK HUSUMETE DÖNMÜŞ

Rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren Berkehan Oluk'un 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Oluk ile Öz arasında aynı evi paylaştıkları dönemde geçimsizlik yaşadıkları, bunun da husumete dönüştüğü belirtildi.

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Tüfekle okul basıp öğretmen arkadaşını öldürmüştü! Burası Teksas değil Konya: Katilin iki kelimelik cevabı hayrete düşürdü

Tüfekle okul basıp öğretmen arkadaşını öldürmüştü! Burası Teksas değil Konya: Katilin iki kelimelik cevabı hayrete düşürdü

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