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Tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran çocuk tutuklandı

Konya'da M.F.A. (15) isimli çoıcuk, evin müştemilatında tüfekle oynarken iddiaya göre kazara tetiğe basınca 2 arkadaşını vurdu. 1 arkadaşının ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olan M.F.A. tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:29
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Tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran çocuk tutuklandı

Tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran çocuk tutuklandı
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Olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.A., evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken bisiklet tamir ettikleri sırada, tüfekle oynamaya başladı.

M.F.A.'nın, iddiaya göre, kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin koluna; Cumali Pekdemir'in de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, yaşamını yitirdi; yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. Yaralı M.K.'nin tedavisi sürerken, Cumali Pekdemir'in cenazesi de mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan M.F.A. da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

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