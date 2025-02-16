Tüfekle oynarken kendisini vuran üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

Olay, Kastamonu'nun Merkez ilçesi Ahmetbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden aldığı tüfekle oynayan 22 yaşındaki Furkan Çörekçi, kazara kendisini vurdu. Hayatını kaybeden Çörekçi'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören Çörekçi'nin cenazesinin ikindi namazına müteakiben Ahmetbey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Çörekçi'nin ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Çörekçi'nin eğitim gördüğü Kastamonu Üniversitesi'nden yapılan taziye paylaşımında ise, "Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Çörekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.