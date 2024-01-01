Tüfekle vurulmuş vaziyette bulundu

Kaynak: İHA
Tüfekle vurulmuş vaziyette bulundu
Manisa Salihli’de bir şahıs, yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş vaziyette bulundu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Poyrazdamları Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Poyrazdamları Yağbasan yolu üzerinde silah sesi işiten vatandaşlar, olay yerine vardıklarında Poyrazdamları’nda çiftçilikle uğraşan Aziz Akay’ı (54) traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette ağır yaralı buldu.

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Durumun sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilmesiyle Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Aziz Akay’ın sır ölümünde Jandarma ekiplerinin faili tespit çalışmaları sürüyor.

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