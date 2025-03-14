Tufo, yaptığı kazayı unutamadı

NOW TV’de ekrana gelen ‘Leyla… Hayat… Aşk… Adalet…’ dizisi, yoluna doludizgin devam ediyor. Dizi, önceki gün yayınlanan 25. bölümünde Total’de aldığı 4.00 reytingle 8., AB’de aldığı 4.03 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 4.39 reytingle 4. sırada yer aldı.

Benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta başka. Dizinin Tufo’su (Tufan) Halil İbrahim Ceyhan, ‘Leyla’ ile kariyerinde hakikaten iyi bir çıkış yakaladı. Son bölümde babası Selman (Cengiz Bozkurt) ile karşılıklı oynadığı sahnede Tufo resmen oyunculuk şovu yaptı. Yaşadığı kazanın etkilerini hayatı boyunca unutamayan Tufo, dramın ete kemiğe bürünmüş halinin en güzel örneklerinden birini verdi. Oldukça duygusal anların yaşandığı sahne, sadece ekran başındakileri etkilemedi; sosyal medyada da en çok konuşulan konulardandı.

Dizi, son bölümünde her ne kadar tüm kategorilerde düşüş yaşasa da gerek oyuncuların performansları gerekse konusu itibarıyla sezon sonuna kadar devam edebilir. Yeni sezonu olur mu? Alınan reytinglere göre, bunu önümüzdeki 3 aylık süreçte göreceğiz.

Gökhan Tepe’den ‘Efkârlı’ bir şarkı

Gökhan Tepe, yeni şarkısı ‘Efkarlı’yı Tepe Müzik Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri Şebnem Sungur’a, müziği Gökhan Tepe’ye ait şarkının düzenlemesini Barış Özesener yapmış. Şarkıya Uğurcan Arslan’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Oldukça duygusal bir şarkı olan ‘Efkârlı’, aşk acısını anlatıyor.

Gökhan Tepe, kendine has tarzıyla ‘Efkârlı’yı harika yorumlamış. Keyifle dinledim.

Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik

Türk Edebiyatı’nın unutulmaz ismi Sait Faik Abasıyanık’ın öyküleri, tiyatro sahnesinde hayat buluyor. Oyuncu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün kaleme aldığı ve oynadığı, Senan Kara’nın yönettiği ‘Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik’ adlı tiyatro oyunu, 15 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) prömiyer yapacak. Oyun, yine aynı yerde 16 ve 17 Nisan’da seyircisiyle buluşacak.

Sait Faik’in öykülerindeki evrensel insanlık hallerinin sahneye taşındığı oyun, usta yazarın hikâyelerinde iz sürmek isteyen büyük küçük herkesin ilgisini çekecek bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Dekor tasarımından müziğe, ışık tasarımından görsel tasarıma kadar her detayı özenle hazırlanan bu oyun, seyirciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yolculukta öykü kahramanlarının rüzgârına teslim olmaya davet ediyor.