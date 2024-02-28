Tugay Kerimoğlu Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı. Galatasaray'ın içindeki virüsleri isim isim saydı

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe Kasımpaşa’yı Galatasaray ise Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Haftanın bitmesi ile beraber katıldığı Yeniaçık Youtube kanalında katıldığı Maestro programında mücadeleleri değerlendiren eski futbolcu Tugay Kerimoğlu iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ve Okan Buruk arasındaki farkı açıkladı.

OKAN BURUK DAHA CESUR

Okan Buruk’un oyuncu ve taktik tercihlerinde İsmail Kartal’a göre daha cesur olduğunu söyleyen Turgay Kerimoğlu İsmail Kartal’ın şampiyonluk yüzünden korktuğunu ifade etti. Eski futbolcu ayrıca Okan Buruk oyuncular ile diyalog ve geri bildirim konusunda Okan Buruk’un daha başarılı olduğunu söyledi.

VİRÜS GİBİLER

Okan Buruk’un kadrosuna göre başarılı bir iş sergilediğini aktaran Tugay Kerimoğlu Zaha, Tete, Ziyech, Ndombele’nin takımda bir virüs gibi girdiğini etki bıraktıklarını ve sezon sonunda yollanmaları gerektiğini söyledi.